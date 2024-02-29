Подорожает ли топливо к посевной

«Что делают краевые власти для того, чтобы не возник дефицит топлива и оно опять не подорожало в эту посевную, как в прошлую уборочную?

Григорий Замятин, Завьяловский район».

Отвечает министр сельского хозяйства Сергей Межин:

– Ситуация прошлой осенью оказалась нестандартной с точки зрения дизельного топлива и сжиженного газа. Если бы уборочной не помешали дожди, то она бы остановилась из-за нехватки горючего.

Мы провели мониторинг и чувствуем, что ситуация повторяется. На сегодня только 20% потребностей дизельного топлива законтрактовано у вертикально интегрированных компаний.

Основной поставщик сжиженного газа в Алтайский край – компания «Газойл». И она, чтобы улучшить сбыт, закупает 10 автомобилей для развозки.

Цены на топливо складываются на биржевых торгах. В прошлом году федеральному правительству удалось на них повлиять запретом экспорта. С тех пор она снизилась процентов на 15 от пикового значения.

Напоминаю, что момент оплаты за топливо является моментом фиксации его цены на поставку. Поэтому другого варианта нет, как заключать договоры с ответственными поставщиками, у которых есть емкости для хранения. В крае их порядка десятка.

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Взято отсюда.

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