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Подозреваемого в массовой стрельбе в штате Мэн нашли мертвым

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Злоумышленника искали около двух суток

Фото: Lewiston Maine Police Department

40-летнего Роберта Карда, подозреваемого в массовой стрельбе в городе Льюистоне американского штата Мэн, нашли мертвым. Об этом сообщила губернатор Джанет Миллс, передает НТВ.

Труп предполагаемого злоумышленника нашли в соседнем населенном пункте Лисбон. Также известно, что он покончил с собой.

Вечером 25 октября мужчина устроил шутинг в городе Льюистон в трех местах. В результате трагедии погибли 18 человек и 13 пострадали. Его разыскивали около двух суток.

По данным СМИ, Кард был инструктором по огнестрельному оружию и мог иметь проблемы с психикой. Мотив стрельбы власти пока не назвали.

горняк

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