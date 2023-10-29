Подозреваемого в стрельбе в американском штате Мэн нашли мертвым
Полиция. Мигалки Фото: pixabay.com
Роберта Карда, инструктора по огнестрельному оружию, нашли мертвым недалеко от завода по переработке отходов после двух дней поисков
Власти обнаружили тело подозреваемого в массовой стрельбе в Льюистоне 40-летнего Роберта Карда, сообщают “Ведомости” со ссылкой на заявление губернатор американского штата Мэн Джанет Миллс.
По сообщению CNN, тело Карда нашли в лесу возле города Лисбон, примерно в 12,8 км от места стрельбы. Источник сообщил, что это место находится рядом с заводом по переработке отходов, с которого Карда недавно уволили.
По информации ABC News, он совершил самоубийство.
По последним данным трагедия с массовой стрельбой унесла жизни не менее 18 человек. Вооруженный автоматической винтовкой мужчина открыл огонь по людям в трех местах города. Предварительно, ранеными оказались от 50 до 60 человек.
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