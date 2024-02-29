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29 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Договор, заключенный между Шеварнадзе и Бейкером в 1990 году в отношении Берингова пролива, оказался невыгодным для России уже с самого начала. Это объясняется тем, что США получили от Советского Союза 30 тысяч квадратных километров морской экономической зоны. Более того, при активном изучении шельфа в высоких широтах к этой зоне автоматически добавились еще 46 тысяч квадратных километров шельфа. Пишет Военная история.

Последний отчет Счетной палаты России показал, что если бы все эти территории оставались в нашем распоряжении, мы могли бы добыть до 1,9 миллиона тонн морепродуктов в течение первых десяти лет после заключения договора. Это означало бы доход в размере до 69 миллионов долларов США.

Расторгнуть данное соглашение довольно просто, поскольку оно так и не было ратифицировано и соблюдалось на основе согласия сторон. Для этого не требуется формального денонсирования, достаточно просто отозвать подпись, что является распространенной практикой в мире. В прошлом Россия неоднократно пыталась сделать это, однако США всегда выступали против. Это понятно, поскольку Москва может односторонне прекратить действие соглашения, но в таком случае возникает вопрос: как заставить другую сторону принять это решение, особенно если она неохотно к нему относится?

До сих пор никто не рассматривал возможность принуждения американцев признать новые границы. Конфликт между крупными державами был неприемлемым и рискованным. В конце концов, зачем затевать противостояние из-за куска океана, который может приносить только потенциальные выгоды, но на самом деле представляет сложности для осуществления деятельности? Однако сейчас все изменилось.

России необходимо отменить договор не с целью возврата территории или восстановления мифической справедливости. Здесь, как и в случае с Британией, важно продемонстрировать способность защищать свои национальные интересы. Пересмотр границ в Беринговом проливе станет важным шагом в процессе формирования России как сильной державы. И очень важно, что инициатива исходит от российской стороны, которая больше не боится проявлять силу.

Фото: из открытых источников

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Автор: glavred

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