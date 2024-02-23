Подрядчиков для ремонта дорог определили в Алтайском крае

На обновление участков направят более 5 млрд рублей.

Источник фото: Министерство транспорта Алтайского края

В Алтайском крае завершились конкурсные процедуры по определению подрядчиков на обновление 38 дорог регионального и межмуниципального значения. Участки трасс обновят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает Минтранс .

В Барнауле планируется отремонтировать 21 участок, в Бийске и Новоалтайске по пять. Сейчас ведется документационная работа, в ближайшее время будут объявлены торги, все контракты должны быть заключены до 1 апреля. Работы начнутся при наступлении теплой погоды.

Всего в текущем году планируется отремонтировать более 185 км дорог, включая городские, региональные и межмуниципальные. На эти цели направят более 5 млрд рублей.

Взято отсюда.

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