Подробности ужасной аварии на Змеиногорской трассе (видео)

Подписчики сообщают о жутком ДТП на Змеиногорской трассе.Водители Тойоты и Жигулей столкнулись перед поворотом на Самарку. В результате ДТП скончался пассажир автомобиля ВАЗ 2107, еще пострадавшие госпитализированы. Информация уточняется.

UPD: В ГИБДД прокомментировали причины ДТП: по предварительным данным, 1 водитель ВАЗ-21074, 1948 г.рождения, двигаясь от с.Калиновка в направлении Рубцовска, при повороте налево, на автодорогу Н-3902 (с. Самарка), не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся со встречного направления, по равнозначной дороге, допустил столкновение с автомобилем Toyota Corolla, под управлением водителя 1982 г.рождения. В результате ДТП, пассажирка автомобиля ВАЗ – 21074, 1948 г.рождения, скончалась на месте ДТП. Пассажирка автомобиля Toyota Corolla, 1957 г.рождения получила различные травмы, госпитализирована в КГБУЗ ГБ №1.