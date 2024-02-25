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Подросток из алтайского села спас из горящего дома пожилых супругов

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Подросток из алтайского села спас из горящего дома пожилых супругов

23 февраля в поселке имени Калинина Петропавловского района тринадцатилетний подросток спас из горящего дома пожилых односельчан.

В День защитника Отечества утром Даниил Легкодымов шел по улице и увидел дым в одном из домов. Подросток не растерялся и бросился на помощь. Он нашел на дворе ломик и выломил им пластиковое окно, после чего помог пожилым супругам выбраться из дома.

Как пишет Петропавловская районная газета «Ударник», его помощь подоспела вовремя — ещё немного, и трагедии было бы не избежать. Пламя охватило веранду и отрезало пожилым людям путь к спасению, но благодаря самоотверженному поступку мальчика удалось предотвратить несчастье.

Позже 80-летний хозяин дома с ожогами был госпитализирован в Петропавловскую ЦРБ.

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Взято отсюда.

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