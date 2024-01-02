Следственный комитет Фото: пресс-служба СКР

Причиной рокового решения школьника, по информации новосибирских СМИ, мог стать неподаренный родителями на праздник компьютер

31 декабря семиклассник из Новосибирска покончил с собой. Трагедия произошла в Дзержинском районе города, сообщает “КП-Новосибирск”.

Друзья погибшего рассказали изданию, что вечером мама мальчика пошла звать его за праздничный стол, но обнаружила в комнате тело и предсмертную записку.

Сообщается, что ребенок мог совершить такой поступок из-за того, что родители не подарили ему на Новый год компьютер.

Знакомые уверяют, мама хорошо относилась к сыну и всегда переживала за него. Издание также отмечает, что в Следственном комитете случившееся пока не комментируют.

Взято отсюда