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Подрядчик завершает ремонтные работы в гимназии № 8 Рубцовска

ГОРНЯК2201 mins

Учебный процесс в образовательном учреждении идет полным ходом — в обновленных классах создали комфортные условия для школьников

Фото: unsplash.com

Подрядчик завершает работы в гимназии № 8 Рубцовска. В готовности объекта к учебному году смогут убедиться родители и журналисты на собрании 11 сентября в 17:30.

Напомним, что ранее в соцсетях и Telegram-каналах стали распространяться сообщения, что часть помещений гимназии не готовы к учебному году. Однако администрация Рубцовска сообщает, что учебный процесс здесь идет полным ходом. В обновленных классах для учеников и педагогов создали комфортные условия.

Сейчас завершаются работы по ремонту физкультурного и актового залов. На территории рядом со зданием тоже идет благоустройство – там подготавливают футбольное поле, баскетбольную и волейбольную площадки.    

По информации Минобразования Алтайского края, представители которого накануне посетили гимназию, ремонтные работы будут завершены в течение нескольких дней.

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