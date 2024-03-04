Железная дорога. Поезд Фото: pixabay.com

В результате подрыва бетонные конструкции не пострадали. Специалисты проверяют, сможет ли мост выдержать составы после взрыва

Причиной ЧП на железнодорожном мосту через реку Чапаевка стал подрыв опоры. Сейчас из-за взрыва задерживаются пять поездов, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию экстренных служб.

По словам местных жителей, опору моста пытались подорвать около 5.55 утра 4 марта. При этом пострадавших нет, а специалисты проверяют, может ли переправа выдержать составы после взрыва. Движение на перегоне Звезда – Чапаевск сейчас приостановлено, сообщает Telegram-канал Mash.

Напомним, что в результате взрыва оказались повреждены металлоконструкции моста и ограждение. Жители жалуются на задержку электричек и поездов, некоторые из них стоят.

Взято отсюда