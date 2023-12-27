Подведены итоги года

25 декабря на итоговом торжественном собрании трудового коллектива Краевой клинической больницы с наступающим Новым годом коллектив больницы поздравили председатель постоянного комитета АКЗС по здравоохранению Владимир Алексеевич Лещенко, заместитель главы Центрального района Марина Анатольевна Тибекина и главный врач больницы Диана Михайловна Рудакова.

Главный врач больницы в своем выступлении особо подчеркнула, что благодаря слаженной работе всего коллектива учреждению удалось реализовать намеченные планы! Слова благодарности коллективу Краевой клинической больницы прозвучали и в выступлениях председателя постоянного комитета АКЗС по здравоохранению Владимира Алексеевича Лещенко и заместителя главы Центрального района Марины Анатольевны Тибекиной.

По традиции сотрудникам больницы были вручены награды – Почетные грамоты Алтайского краевого Законодательного Собрания, Администрации города Барнаула и Благодарственные письма Администрации Центрального района.

Взято отсюда.

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