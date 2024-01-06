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Подведены итоги журналистского конкурса на лучшее освещение деятельности краевого парламента и представительных органов муниципалитетов

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Подведены итоги журналистского конкурса на лучшее освещение деятельности краевого парламента и представительных органов муниципалитетов

Алтайское краевое Законодательное Собрание подвело итоги ежегодного конкурса среди средств массовой информации Алтайского края на лучшее освещение деятельности краевого парламента и представительных органов муниципальных образований Алтайского края в 2023 году.

Награды победителям конкурса будут вручены 12 января, на торжественном мероприятии ко Дню российской печати.

Творческий конкурс АКЗС включает в себя три номинации: «Лучшее средство массовой информации», «Профессиональное мастерство» и «Лучшая журналистская работа». Итоги по каждой номинации среди краевых и среди муниципальных СМИ подводятся отдельно. Победители награждаются дипломами и ценными подарками.

Номинация «Лучшее средство массовой информации» среди краевых СМИ:

первое место: информационное агентство «Толк»;

второе место: газета «Алтайская правда»;

третье место: «Атмосфера».

Номинация «Лучшее средство массовой информации» среди муниципальных СМИ:

первое место: газета «Родная сторона» Благовещенского района;

второе место: газета «Neue Zeit/Новое время» Немецкого национального района;

третье место: газета «Голос хлебороба» Баевского района.

Номинация «Профессиональное мастерство» среди краевых СМИ:

первое место: Мария Рудакова, корреспондент службы радиовещания ГТРК «Алтай»;

второе место: Екатерина Потешкина, корреспондент службы информационных программ телевидения ГТРК «Алтай»;

третье место: Татьяна Ветрова, главный редактор радио «Катунь FM».

Номинация «Профессиональное мастерство» среди муниципальных СМИ:

первое место: Галина Таран, корреспондент газеты «Заря» Смоленского района;

второе место: Лариса Колотеева, главный редактор газеты «Вестник целины» Хабарского района;

третье место: Ольга Новичихина, главный редактор газеты «Ударник» Петропавловского района.

Номинация «Лучшая журналистская работа» среди краевых СМИ:

первое место: Анастасия Чебакова, журналист-аналитик информационного агентства «Амител»;

второе место: Анастасия Соловьева, корреспондент службы информационных программ телевидения ГТРК «Алтай»;

третье место: Анастасия Меньшакова, специальный корреспондент телеканала «Катунь 24».

Номинация «Лучшая журналистская работа» среди муниципальных СМИ:

первое место: Татьяна Кудлай, заместитель главного редактора газеты «Маяк труда» г. Алейск;

второе место: Виктор Бакаенко, редактор газеты «Степной маяк», Ключевского района;

третье место: Елена Барсукова, редактор газеты «Районный вестник», Краснощековского района.

Поздравляем победителей конкурса!

Приглашаем редакции СМИ Алтайского края к участию в ежегодном творческом конкурсе Алтайского краевого Законодательного Собрания. Положение о конкурсе размещено на сайте АКЗС.

Взято отсюда.

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