Подведены итоги журналистского конкурса на лучшее освещение деятельности краевого парламента и представительных органов муниципалитетов

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Алтайское краевое Законодательное Собрание подвело итоги ежегодного конкурса среди средств массовой информации Алтайского края на лучшее освещение деятельности краевого парламента и представительных органов муниципальных образований Алтайского края в 2023 году.
Награды победителям конкурса будут вручены 12 января, на торжественном мероприятии ко Дню российской печати.
Творческий конкурс АКЗС включает в себя три номинации: «Лучшее средство массовой информации», «Профессиональное мастерство» и «Лучшая журналистская работа». Итоги по каждой номинации среди краевых и среди муниципальных СМИ подводятся отдельно. Победители награждаются дипломами и ценными подарками.
Номинация «Лучшее средство массовой информации» среди краевых СМИ:
первое место: информационное агентство «Толк»;
второе место: газета «Алтайская правда»;
третье место: «Атмосфера».
Номинация «Лучшее средство массовой информации» среди муниципальных СМИ:
первое место: газета «Родная сторона» Благовещенского района;
второе место: газета «Neue Zeit/Новое время» Немецкого национального района;
третье место: газета «Голос хлебороба» Баевского района.
Номинация «Профессиональное мастерство» среди краевых СМИ:
первое место: Мария Рудакова, корреспондент службы радиовещания ГТРК «Алтай»;
второе место: Екатерина Потешкина, корреспондент службы информационных программ телевидения ГТРК «Алтай»;
третье место: Татьяна Ветрова, главный редактор радио «Катунь FM».
Номинация «Профессиональное мастерство» среди муниципальных СМИ:
первое место: Галина Таран, корреспондент газеты «Заря» Смоленского района;
второе место: Лариса Колотеева, главный редактор газеты «Вестник целины» Хабарского района;
третье место: Ольга Новичихина, главный редактор газеты «Ударник» Петропавловского района.
Номинация «Лучшая журналистская работа» среди краевых СМИ:
первое место: Анастасия Чебакова, журналист-аналитик информационного агентства «Амител»;
второе место: Анастасия Соловьева, корреспондент службы информационных программ телевидения ГТРК «Алтай»;
третье место: Анастасия Меньшакова, специальный корреспондент телеканала «Катунь 24».
Номинация «Лучшая журналистская работа» среди муниципальных СМИ:
первое место: Татьяна Кудлай, заместитель главного редактора газеты «Маяк труда» г. Алейск;
второе место: Виктор Бакаенко, редактор газеты «Степной маяк», Ключевского района;
третье место: Елена Барсукова, редактор газеты «Районный вестник», Краснощековского района.
Поздравляем победителей конкурса!
Приглашаем редакции СМИ Алтайского края к участию в ежегодном творческом конкурсе Алтайского краевого Законодательного Собрания. Положение о конкурсе размещено на сайте АКЗС.
Взято отсюда.
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