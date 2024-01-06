Подведены итоги журналистского конкурса на лучшее освещение деятельности краевого парламента и представительных органов муниципалитетов

Алтайское краевое Законодательное Собрание подвело итоги ежегодного конкурса среди средств массовой информации Алтайского края на лучшее освещение деятельности краевого парламента и представительных органов муниципальных образований Алтайского края в 2023 году. Награды победителям конкурса будут вручены 12 января, на торжественном мероприятии ко Дню российской печати. Творческий конкурс АКЗС включает в себя три номинации: «Лучшее средство массовой информации», «Профессиональное мастерство» и «Лучшая журналистская работа». Итоги по каждой номинации среди краевых и среди муниципальных СМИ подводятся отдельно. Победители награждаются дипломами и ценными подарками. Номинация «Лучшее средство массовой информации» среди краевых СМИ: первое место: информационное агентство «Толк»; второе место: газета «Алтайская правда»; третье место: «Атмосфера». Номинация «Лучшее средство массовой информации» среди муниципальных СМИ: первое место: газета «Родная сторона» Благовещенского района; второе место: газета «Neue Zeit/Новое время» Немецкого национального района; третье место: газета «Голос хлебороба» Баевского района. Номинация «Профессиональное мастерство» среди краевых СМИ: первое место: Мария Рудакова, корреспондент службы радиовещания ГТРК «Алтай»; второе место: Екатерина Потешкина, корреспондент службы информационных программ телевидения ГТРК «Алтай»; третье место: Татьяна Ветрова, главный редактор радио «Катунь FM». Номинация «Профессиональное мастерство» среди муниципальных СМИ: первое место: Галина Таран, корреспондент газеты «Заря» Смоленского района; второе место: Лариса Колотеева, главный редактор газеты «Вестник целины» Хабарского района; третье место: Ольга Новичихина, главный редактор газеты «Ударник» Петропавловского района. Номинация «Лучшая журналистская работа» среди краевых СМИ: первое место: Анастасия Чебакова, журналист-аналитик информационного агентства «Амител»; второе место: Анастасия Соловьева, корреспондент службы информационных программ телевидения ГТРК «Алтай»; третье место: Анастасия Меньшакова, специальный корреспондент телеканала «Катунь 24». Номинация «Лучшая журналистская работа» среди муниципальных СМИ: первое место: Татьяна Кудлай, заместитель главного редактора газеты «Маяк труда» г. Алейск; второе место: Виктор Бакаенко, редактор газеты «Степной маяк», Ключевского района; третье место: Елена Барсукова, редактор газеты «Районный вестник», Краснощековского района. Поздравляем победителей конкурса! Приглашаем редакции СМИ Алтайского края к участию в ежегодном творческом конкурсе Алтайского краевого Законодательного Собрания. Положение о конкурсе размещено на сайте АКЗС.