Подведены итоги по очагам насекомых-вредителей и очагам болезней на приграничных территориях Алтайского края и Республики Алтай

Зоной обслуживания филиала ФБУ «Рослесозащита» – «ЦЗЛ Алтайского края» в рамках Государственного лесопатологического мониторинга являются территории Алтайского края и Республики Алтай. Оба региона имеют государственные границы с соседними странами.

Так, юго-западная и западная границы Алтайского края являются государственными с Республикой Казахстан, где общая протяженность границы составляет более 800 км. На приграничных территориях со стороны Алтайского края расположены лесные насаждения Ключевского, Озеро-Кузнецовского, Горно-Колыванского, Знаменского лесничеств, на которых имеются действующие очаги насекомых- вредителей.

По состоянию на начало 2024г. в Ключевском и Озеро-Кузнецовском лесничествах Алтайского края действуют очаги звездчатого пилильщика-ткача на общей площади 580,1 га, из них выявлены в 2023 году на площади 138,4 га. Данные очаги локальны, где повреждаются лесные культуры сосны, заложенные на гарях, образовавшихся после крупных трансграничных пожаров в начале 2000-х годов. В Горно-Колыванском лесничестве, где границы очага далеко от государственной границы, с 2018 г. действует очаг стволового вредителя – полиграфа уссурийского с низкой численностью на общей площади 2962 га, из них на площади 33га требуется проведение санитарных рубок. На территории Знаменского лесничества за 2023 год были ликвидированы очаги шелкопряда сибирского (276,3 га) в государственной защитной полосе (ГЗЛП) лиственничного типа. Также в березняках колочной лесостепи Знаменского лесничества очаги шелкопряда непарного затухли под воздействием естественных факторов на площади 9,3 га, соответственно общая их площадь на начало 2024 года составляет 21775.6 га.

Очагов болезней на территории лесничеств Алтайского края, примыкающих к территории Республики Казахстан, не выявлено.

Республика Алтай граничит сразу с тремя странами — на юго-западе Республика Алтай имеет внешнюю границу с Республикой Казахстан (505 км), на юге – с Китайской Народной Республикой (55 км), на юго-востоке – с Монголией (290 км). При этом именно на границу с Казахстаном приходится наибольшее соприкосновение (почти 60% от общей протяженности границы — 505 км из 850 км).

На территории Усть-Канского и Усть-Коксинского лесничеств Республики Алтай, примыкающих к границе с Республикой Казахстан, действуют очаги листогрызущих вредителей (непарного шелкопряда) и болезней леса (трутовика настоящего и стволовых гнилей) на общей площади 36708 га. Из них в Усть-Канском лесничестве очаги непарного шелкопряда занимают 35448,5 га. С начала 2023 года затухло 15968,1 га очагов вредителя. Проведение санитарных рубок и истребительных мероприятий не требуется. На территории Усть-Коксинского лесничества действуют локальные очаги болезней леса на площади 146,80 га, из них трутовика настоящего – на 13,20 га, стволовых гнилей – на 133,60 га. Проведение санитарно-оздоровительных мероприятий требуется на всей площади очагов стволовых гнилей. Очаги находятся на значительном удалении от государственной границы.

Очагов стволовых вредителей на территории лесничеств Республики Алтай, примыкающих к территории Республики Казахстан, не выявлено.

Взято отсюда.

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