Подведены итоги Всероссийской Ёлки желаний

В 2023 году Алтайкрайэнерго впервые присоединилось к благотворительной акции «Ёлка желаний». Она проходит под эгидой федерального проекта «Мечтай со мной» с 2018 года, её поддерживает Росмолодёжь и Движение Первых.

Благодаря акции исполняются мечты детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. За шесть лет подарки получили более ста тысяч маленьких россиян, написавших желание на ёлочном шаре.

Сто сотрудников Алейского, Каменского, Рубцовского отделений и аппарата управления внесли свой вклад в успешное завершение акции.

Делопроизводитель Рубцовского отделения Ирина Нетисова рассказала, что коллектив поздравил трёх девочек-сирот пяти, десяти и одиннадцати лет:

«Мы устроили им самый настоящий праздник, пришли в костюмах Деда Мороза и Снегурочки, подарили две пары коньков и детский бассейн с шариками. Нас очень ждали. Самая маленькая – Маша – сначала стеснялась к нам выходить, но желание обнять Деда Мороза победило. Надеюсь, девочек ждёт ещё множество приятных сюрпризов».

Отметим, в декабре Алтайкрайэнерго приняло участие в региональной акции «Желание под ёлкой».

Взято отсюда.

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