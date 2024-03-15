Подведены итоги Всероссийской общественно-государственной инициативы с международным участием «Горячее сердце» в 2024 году. Оргкомитет опубликовал электронную версию Почётной книги на официальных сайтах Инициативы и Фонда социально-культурных инициатив. Лауреатами инициативы «Горячее сердце» стали и ребята из Алтайского края: Игорь Пташинский из Бийска, Дмитрий Толмачев и Вадим Фетисов из Троицкого района, Егор Усольцев из Залесовского района. Игорь Пташинский, студент Бийского государственного колледжа, стал Лауреатом инициативы по направлению «дети и молодёжь, награждённые за преодоление трудных жизненных ситуаций, проявленную силу воли и стремление к победе». Игорь является призером и победителем многих конкурсов, научно-практических конференций всероссийского и регионального уровня. Активно занимается проектной деятельностью, создал и реализует проект «Путь в профессию», который стал практическим руководством по трудоустройству и началу своего дела для выпускников колледжей с инвалидностью. Как отметила Советник директора Марина Уразова: «Несмотря на серьезную болезнь, Игорь является дважды стипендиатом Губернатора Алтайского края, победителем регионального чемпионата Абилимпикс в компетенции Предпринимательство в 2023 году». «Своим примером стараюсь поддерживать тех, кто не уверен, сомневается, но готов бороться. Было не просто, но у меня получилось! И у вас получится!», – говорит Игорь Пташинский. По итогам рассмотрения 874 представлений на награждение, поступивших в Оргкомитет Инициативы в 2023 году, в Почётную книгу «Горячее сердце» 2024 года включены 121 история, рассказывающая о 157 лауреатах , 10 из которых – общественные организации и объединения. В этом году Инициатива «Горячее сердце» в пятый раз проходит с международным участием. За пять лет лауреатами инициативы стали 90 человек и общественных организаций из 20 стран мира. Ознакомиться с именами лауреатов и их историями можно на официальном сайте Инициативы и на сайте Фонда социально-культурных инициатив. XI Торжественная церемония награждения и чествования лауреатов Инициативы состоится в Москве в середине мая этого года. Справочно: Всероссийская общественно-государственной инициатива с международным участием «Горячее сердце» реализуется Фондом социально-культурных инициатив с 2013 года при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка, Следственного комитета Российской Федерации, Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России», Российского движения детей и молодёжи «Движение первых», ВВПОД «ЮНАРМИЯ. #АлтайскийКрай #образование22

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