В филиале Алтайского государственного университета г. Белокурихи 29 февраля торжественно подвели итоги месячника молодого избирателя. Белокурихинская городская библиотека на молодёжном форуме «Мой выбор» представила книжно-иллюстративную выставку «Будущее России – за вами!», посвященную избирательному праву.

Студентам, старшеклассникам, преподавателям и другим гостям форума библиотекари презентовали издания, рассказывающие об исторических вехах России, её правителях, полководцах, методические сборники и информацию об избирательном праве в Российской Федерации.

Интересным изданием, повествующим, как и при каких обстоятельствах вошёл в состав Российской империи Крым, является книга «Екатерина Великая» Бердышева С. Н. Читатель узнает, что период правления императрицы Екатерины II (1762–1796 гг.) был ознаменован развитием промышленности, науки и культуры. В период её царствования Россия стала мощной экономической и военной державой. И отдельные народы были рады стать частью сильного государства, найти в лице России защитника и помощника в развитии своих территорий.

Издание Евгения Анисимова «История России» представляет собой три пласта информации, виртуозно изложенных. Главный пласт «События» окружён информацией о личностях, сыгравших важную роль в становлении государства, и датах, начиная с периода правления Рюрика и до современности.

Также на выставке представлены сборники законов, например, «Федеральный закон о выборах Президента РФ», «Конституция РФ с изменениями, одобренными общероссийским голосованием 1 июля 2020 г.», «Методическое пособие для территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов», другая информация об избирательном праве в России.

Гостей форума заинтересовали издания «Все монархи России» Константина Рыжова, книга «Россия – СССР. XX век» Юрия Лубченкова из серии «Все полководцы мира» и другие.

Каждый посетитель выставки получил буклет «Что такое выборы?», разработанный библиотекой. Он содержит в себе разделы, повествующие о том, что нужно, чтобы стать участником выборов или выдвинуть свою кандидатуру на тот или иной пост, как проходит это событие в России, и особенно уделено внимание его организационным основам. В буклете приведена азбука избирателя, поясняющая такие понятия, как «избиратель», «активное и пассивное избирательное право», «избирательные объединения и округ» и другие определения.

Елена Александровна Малетина, заведующая Белокурихинской городской библиотекой

Взято отсюда.

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