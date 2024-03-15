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Подвиг российского военного «со стальными нервами» под Белгородом попал на видео

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15 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Неизвестный российский солдат вновь дал образец невероятного мужества и бесстрашия. Видео боя, опубликованное военкором Евгением Поддубным, показывает сцену, происходившую на границе Белгородской области, и было снято разведывательным дроном российской армии. Пишет МК.

Наш боец, желая уничтожить украинских боевиков, укрывшихся в окопе, решительным шагом подошел к противнику. Он метко бросил гранату в окоп и с гордо поднятой головой вернулся к своим товарищам. В результате этого дерзкого действия противник понес существенные потери и был полностью уничтожен.

Поддубный писал: “Есть еще одна версия происходящего на видео. Боец, используя стрелковое оружие, эффективно уничтожил противника и избежал смертельной ответки из гранатомета. Неважно, была ли граната брошена самим воином или же он стрелял из автомата. Главное – это его непоколебимые нервы и решительность.”

В социальных сетях пользователи выражают свое восхищение мужеством и хладнокровием нашего солдата, а также призывают наградить его высокой государственной наградой.

ФОТО: КАДР ИЗ ВИДЕО

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Автор: glavred

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