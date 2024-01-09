Подводя итоги 2023 года

Для Центральной городской больницы г. Бийска 2023 год был ознаменован рядом важных событий. В первичном нейрососудистом отделении внедрили методику прочтения КТ головного мозга при ОНМК – «ASPECTS». Данная методика позволяет оценить начальные ишемические изменения на КТ головного мозга, точнее определить в каких зонах головного мозга произошло поражение, обнаружить сосуд, закупоренный тромбом. Результат исследования помогает врачу-неврологу определить тактику лечения для пациентов с разными объёмами поражения головного мозга в результате ОНМК. В поликлинике начали работать 2 процедурных кабинета. В одном производится забор биологического материала для анализов, во втором делают инъекции. Это позволило разделить потоки пациентов, и процедуры стали доступны в любое время с 7:30 до 15:30. Также внедрена новая лабораторная информационная система для идентификации пациентов и автоматизации забора и проведения анализов. Новая лабораторная информационная система и технология штрихкодирования обеспечивают правильную идентификацию пациента на протяжении всего процесса лечения и позволяют сохранить все медицинские данные в электронной истории болезни. В рентгенологическом отделении установлен новый аппарат компьютерной томографии GE Healthcare Revolution Maxima. Он оснащен автоматическим позиционированием на основе искусственного интеллекта и камерой Xtream, которая позволяет создать 3D-модель тела пациента. Мощная, высокопроизводительная и надежная компьютерная томография разработана для максимального использования каждого этапа процесса – от направления до отчета. Проведён капитальный ремонт крыш роддома и хозяйственных зданий, сделаны отмостки всех корпусов больницы. Также на площадке Первой поликлиники Центральной городской больницы Бийска завершены ремонтные работы в рамках реализации краевого проекта «Открытая регистратура».

«В 2024 году мы продолжим укреплять материально-техническую базу больницы. Повышение качества и доступности медицинской помощи – наша приоритетная задача», – рассказал главный врач ЦГБ г. Бийска Сергей Ковязин.

Взято отсюда.

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