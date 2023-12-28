Подводим первые итоги 2023 года

В нашем учреждении завершено выполнение государственного задания по оказанию специализированной кардиологической, в том числе высокотехнологичной кардиохирургической помощи. Прошли последние операции, в полном объеме выполнены амбулаторно-поликлинические приемы, количество стационарных больных соответствует заявленным на 2023 год объемам.

Новый вид оказания поликлинической помощи — амбулаторная реабилитация пациентов после кардиохирургических вмешательств успешно завершена. Данный вид помощи оказан 218 пациентам.

В нашей МО строятся планы на 2024 год, и предварительные объемы оказания помощи несколько превышают объемы предыдущих лет по операциям на сердце, рентгенэндоваскулярной помощи, возможностям стационарного лечения жителей нашего региона.

Взято отсюда.

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