Поэт Лев Рубинштейн сбит машиной, подтвердила дочь

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14 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Российский поэт, библиограф и эссеист Лев Рубинштейн скончался в больнице в возрасте 76 лет два дня назад,об этом сообщили журналисты Виктория Ивлева и Маша Слоним. Однако позже дочь поэта и НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского опровергли эти сообщения. Сегодня семья сообщила, что Лев Рубинштейн умер.

Сегодня скончался мой отец, Лев Рубинштейн”,–написала в социальных сетях Мария Рубинштейн, лингвист переводчик.

Лев Рубинштейн был сбит автомобилем на улице Образцова Москве 8 января. По предварительным данным, 63-летний водитель не снизил скорость перед нерегулируемым пешеходным переходом. Водитель был задержан. На него завели уголовное дело. Выяснилось, что за последний год он 19 раз нарушал правила дорожного движения. Пишет МК.

ЛЕВ РУБИНШТЕЙН. ФОТО: WIKIPEDIA.ORG.

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Автор: glavred

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город Горняк