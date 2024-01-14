Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Поэт Лев Рубинштейн сбит машиной, подтвердила дочь

Подписывайся на ГОРНЯК22!

 | 

14 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Российский поэт, библиограф и эссеист Лев Рубинштейн скончался в больнице в возрасте 76 лет два дня назад,об этом сообщили журналисты Виктория Ивлева и Маша Слоним. Однако позже дочь поэта и НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского опровергли эти сообщения. Сегодня семья сообщила, что Лев Рубинштейн умер.

Сегодня скончался мой отец, Лев Рубинштейн”,написала в социальных сетях Мария Рубинштейн, лингвист переводчик.

Лев Рубинштейн был сбит автомобилем на улице Образцова Москве 8 января. По предварительным данным, 63-летний водитель не снизил скорость перед нерегулируемым пешеходным переходом. Водитель был задержан. На него завели уголовное дело. Выяснилось, что за последний год он 19 раз нарушал правила дорожного движения. Пишет МК.

ЛЕВ РУБИНШТЕЙН. ФОТО: WIKIPEDIA.ORG.

Больше новостей: Все новости за сегодня

Автор: glavred

ИСТОЧНИК

город Горняк

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Здоровье

Зимний дождь. Погода в Барнауле 14 января удивляет

14.01.2024

 Здоровье

Фан-встреча Ольги Бузовой и зимний дождь. Что произошло в Алтайском крае 14 января

14.01.2024

 Здоровье

Дотянуться до звезды, или как прошла фан-встреча Ольги Бузовой в Барнауле. Фото и видео

14.01.2024

 Новости Алтай

Профилактический рейд по пожарной безопасности провели в Октябрьском районе Барнаула

14.01.2024

 Образование

В Барнауле приступили к демонтажу снежного городка и елки на площади Сахарова

14.01.2024

 Недвижимость и ЖКХ

В Барнауле приступили к демонтажу снежного городка и елки на площади Сахарова

14.01.2024

 Новости Алтай

Вы точно готовите кашу неправильно. И у нас есть этому пять доказательств

14.01.2024

 Новости Алтай

Как сбить температуру ребенку и когда пора вызывать скорую: инструкция от педиатра

14.01.2024

 Новости Алтай

За что мы платим? Куда идут деньги на отопление и почему трубы ремонтируют только при авариях — объясняем в карточках

14.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix