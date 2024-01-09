Лев Рубинштейн Фото: vk.com/levrubinstein

Рубинштейн находится в крайне тяжелом состоянии. Публицисту провели операцию, его состояние оценивается как тяжелое и нестабильное

Публицист и поэт Лев Рубинштейн попал в ДТП на северо-востоке Москвы. Его на нерегулируемом пешеходном переходе сбила иномарка, сообщает ТАСС.

ДТП произошло в понедельник около 12.00 по мск на улице Образцова. Водитель Volkswagen, который сбил Рубинштейна, не скрывался с места происшествия.

По предварительным данным, поэту провели операцию. Рубинштейну диагностировали черепно-мозговую травму, ушибы и переломы. Кроме того, осложнением мог стать отек мозга. Его состояние оценивается как тяжелое и нестабильное, сообщают “Известия”.

Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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