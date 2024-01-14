Поэт Лев Рубинштейн скончался после ДТП на пешеходном переходе

Фото: vk.com/levrubinstein

8 января днем Льва Рубинштейна сбил Volkswagen: водитель не снизил скорость и не успел затормозить перед пешеходом. Рубинштейна доставили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии

На 77-м году жизни скончался поэт Лев Рубинштейн, сообщают ” Известия ” со ссылкой на заявление его дочери Марии Рубинштейн.

“Мой папа, Лев Рубинштейн, умер сегодня“, — написала Мария 14 января.

8 января поэта в центре Москвы на нерегулируемом переходе сбил автомобиль. Рубинштейна госпитализировали. Он находился в реанимации НИИ имени Склифосовского в крайне тяжелом состоянии.

Telegram-канал Shot писал, что у пострадавшего диагностировали сильный ушиб мозга, раздробленный таз, переломы лонной кости, крестца, ключицы, височной кости, скуловой кости, множественные переломы ребер в грудной клетке.

11 января в отношении 63-летнего водителя возбудили уголовное дело.

Лев Рубинштейн родился в Москве 19 февраля 1947 года, окончил филологический факультет МГГУ им. Шолохова и считается одним из основоположников и лидеров московского концептуализма.

Взято отсюда.

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