25 октября обучающиеся Алтайской академии гостеприимства и участники военно-патриотического клуба академии «Молодая Гвардия» посетили с экскурсией «Поезд Победы» Поезд Победы – это инсталляция, размещенная в подвижном составе поезда. 10 вагонов – Электричка на фронт, концлагерь, санитарный вагон, поезд баня, возвращение домой и ещё много интересного и познавательного. Каждый вагон это уникальная история событий военных лет. Каждый экспонат передает весь ужас и боль того времени. Маршрут по Поезду Победы это путешествие в прошлое, которое позволяет каждому прожить то тяжелое и страшное время: предвоенные годы – Великая Отечественная война – Победа. По фотографиям просто невозможно передать те чувства и эмоции, которые испытываешь при посещении данной экскурсии. Здесь как никогда понимаешь, какой невероятной силой мужества и какой болью выстрадана Победа! Давайте ценить мир и будущее на свободной земле, подаренной нам нашими дедами и прадедами! #поездпобеды.рф

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