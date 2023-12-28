Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Поездка в Курью в канун Нового года

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Поездка в Курью в канун Нового года

Фото предоставлено АКО ВОО РГО

Немало интересных дел на счету членов Поспелихинского отделения Алтайского краевого отделения Русского географического общества.  И завершающей  год  стала  экскурсионная поездка в  с. Курья. Оно всего в 56 км от  Поспелихи.  Многие  из экскурсантов  уже  бывали здесь и поехали, предвкушая узнать что-то новое, освежить потускневшие  впечатления.  Их ожидания  оправдались с лихвой!

Сначала участники посетили  краеведческий  музей. Он  небольшой,  но  содержательный, уютный. Каждый экспонат имеет свою историю, экспозиции оформлены со  вкусом и  любовью.   Ольга Николаевна  Ткачёва, директор музея, своей речью, знанием истории  своего района  заинтересовала, увлекла  слушателей.  В старинном, недавно  отреставрированном православном храме, многие  поспелихинцы  бывали не раз.  Но историю о нём  услышали  впервые! А когда  поднялись по узкой  винтовой лестнице  на колокольню, многие  не  смогли  сдержать восторга!  Вид  на село и окрестности  был потрясающий!

Экскурсию в с. Курья  завершило  посещение  Мемориального  музея  Михаила  Калашникова.  Кто  не знает  имя этого  великого  оружейника!

Музей  никого  не  оставил  равнодушным.  Нам  понравились экспозиции,  яркий рассказ экскурсовода.    Полтора  часа  пролетели  незаметно.  Все экскурсанты  остались  довольны  поездкой, получив заряд бодрости и   новые знания  по истории нашего  края.

Материал поготовила Александра Гончарова

Взято отсюда.

новости алтая , лента новостей республики алтай ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Российская авиакомпания получит еще один Boeing

29.12.2023

 Новости

Слуцкий предложил ввести уголовное наказание за русофобию

29.12.2023

 Новости

В Крыму прокомментировали заявление Киева о вторжении на полуостров

29.12.2023

 Новости

Стало известно о приглашении Смолова на голую вечеринку Ивлеевой

29.12.2023

 Новости

Минюст Украины решил конфисковать два российских Ан-148

29.12.2023

 Авто и дороги

Старые, японские, но уже не дешевые. Смотрим, как подорожали любимые авто барнаульцев

29.12.2023

 Здоровье

Жительница Барнаула поблагодарила доброжелательного кондуктора троллейбуса

29.12.2023

 Здоровье

В Барнауле очищают улицы после снегопада

29.12.2023

 Здоровье

Снегодождь пойдет в алтайском крае 29 декабря

29.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix