Поездка в Курью в канун Нового года

Фото предоставлено АКО ВОО РГО

Немало интересных дел на счету членов Поспелихинского отделения Алтайского краевого отделения Русского географического общества. И завершающей год стала экскурсионная поездка в с. Курья. Оно всего в 56 км от Поспелихи. Многие из экскурсантов уже бывали здесь и поехали, предвкушая узнать что-то новое, освежить потускневшие впечатления. Их ожидания оправдались с лихвой!

Сначала участники посетили краеведческий музей. Он небольшой, но содержательный, уютный. Каждый экспонат имеет свою историю, экспозиции оформлены со вкусом и любовью. Ольга Николаевна Ткачёва, директор музея, своей речью, знанием истории своего района заинтересовала, увлекла слушателей. В старинном, недавно отреставрированном православном храме, многие поспелихинцы бывали не раз. Но историю о нём услышали впервые! А когда поднялись по узкой винтовой лестнице на колокольню, многие не смогли сдержать восторга! Вид на село и окрестности был потрясающий!

Экскурсию в с. Курья завершило посещение Мемориального музея Михаила Калашникова. Кто не знает имя этого великого оружейника!

Музей никого не оставил равнодушным. Нам понравились экспозиции, яркий рассказ экскурсовода. Полтора часа пролетели незаметно. Все экскурсанты остались довольны поездкой, получив заряд бодрости и новые знания по истории нашего края.

Материал поготовила Александра Гончарова

Взято отсюда.

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