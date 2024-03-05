Погиб очередной корабль Черноморского флота: ВСУ подбили корвет “Сергей Котов”

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05 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. В Черном море потопили русский патрульный корабль “Сергей Котов”. Он погиб у берегов Феодосии в результате атаки безэкипажных катеров противника. Пишет ИА Новороссия.

Судно “Сергей Котов” было давно преследуемо. В официальные сводки попали несколько инцидентов с атаками на этот корабль, при которых он успешно сопротивлялся. В июле 2023 года экипаж отбил нападение двух дронов, которые были уничтожены огнем из штатного вооружения. В августе та же ситуация повторилась, и экипаж опять успешно отбил атаку. В сентябре “Сергей Котов” снова защитился от атаки, этот раз противником были уже пять украинских безэкипажных катеров.

Однако в этот раз судьба была менее благосклонна к кораблю. Противник снова атаковал “Сергея Котова” ночью, и на этот раз корабль был потоплен. Судно получило серьезные повреждения в корме, правом и левом борту из-за удара морскими дронами “Magura V5”. Главное управление министерства обороны Украины официально подтвердило потопление корвета “Сергей Котов”.

Судно было построено совсем недавно – в 2021 году. “Сергей Котов” был четвертым кораблем проекта 22160 и третьим серийным. Он имел водоизмещение 1700 тонн и способность развивать скорость до 30 узлов. Дальность плавания составляла 6000 миль, а автономность – 60 суток. На борту находился экипаж из 80 человек, а также предусматривалось базирование вертолета Ка-27ПС. Вооружение включало 76-мм артиллерийскую установку, зенитно-ракетный комплекс и пулеметы. Также корабль мог размещать различные модули в зависимости от задач.

Потеря “Сергея Котова” стала еще одним ударом по Черноморскому флоту. Российскому флоту в целом наносятся серьезные поражения во время этой войны. Кроме “Сергея Котова”, в результате боевых действий были потоплены такие корабли, как боевые десантные корабли “Саратов” и “Новочеркасск”, крейсер “Москва”, а также бдк “Цезарь Куников” и “Ивановец”.

Многие эксперты считают, что Россия не была готова к такой войне. Они отмечают отсутствие эффективной системы обнаружения малоразмерных аппаратов у Черноморского флота. Специалисты давно говорили о необходимости воздушного патрулирования вдали от крымского берега и развертывания эффективных систем обнаружения. Однако эти рекомендации были проигнорированы, что привело к гибели “Сергея Котова” и других кораблей.

Подразделения патрульной авиации на поршневых самолетах и рубежи дальнего разведывательно-управляемого авиационного комплекса на аэростатах должны быть задействованы над полуостровом. Однако кажется, что эти предложения не вызывают должного внимания. Возможно, мы оказались не готовы к такому виду войны, с которым мы столкнулись. Зато нам нельзя медлить, пока противник окончательно не перехватил инициативу на морском пространстве. Нам необходимо принять меры.

Какие выводы были сделаны после предыдущих нападений на наш флота? Были ли установлены буферные препятствия, которые обязаны были быть развернуты в Донузлавской бухте, где мы потеряли корабль “Ивановец”? Были ли установлены противоминные сети, использованы миноотклонители и другие средства? Или мы продолжим играть с противником в кошки-мышки, при этом выступая в роли беспомощной мышки?

Только действия могут изменить нашу судьбу. Настало время показать свою готовность и принять меры, чтобы защитить наше море. Необходимы новые стратегии, тщательная подготовка и использование доступных ресурсов. Мы должны действовать немедленно, чтобы вернуть контроль над обстановкой и эффективно реагировать на угрозы. Наша ответственность – защитить нашу страну и наши интересы на море. Необходимо действовать смело и решительно, чтобы не стать жертвой противника.

Фото: globallookpress.com/MOD Russia

Автор: glavred

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