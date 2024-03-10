Погиб, сорвавшись с многоэтажки, 23-летний любитель опасных трюков из Кузбасса

В прошлом году молодой человек два раза забирался на колесо обозрения, чтобы впечатлить девушку

В Великом Новгороде погиб 23-летний житель Кузбасса, любивший выполнять опасные трюки. Он сорвался с многоэтажки, сообщает Mash Batash.

Сообщается, что погибший в прошлом году два раза забирался на колесо обозрения в Нефтекамске, куда приехал на вахту, чтобы доказать свою любовь девушке.

Затем он поехал путешествовать по стране и, по словам матери, разбился в Великом Новгороде — упал с девятого этажа. Молодой человек делал стойку на руках — один из своих любимых приемов — и полетел вниз из-за прогнувшегося под ним подоконника.

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Взято отсюда