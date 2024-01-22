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Погибла россиянка на ИВЛ. Что известно о крушении самолета в Афганистане

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Погибла россиянка на ИВЛ. Что известно о крушении самолета в Афганистане

Пилот. Летчик. Самолет Фото: unsplash.com

Самолет с россиянами, перевозивший тяжело заболевшую в Таиланде россиянку, рухнул в Афганистане. Двое пассажиров погибли, четверым удалось выжить

Семейная пара россиян погибла в крушении самолета в Афганистане. А выжившие в авиакатастрофе находятся с представителями администрации “Талибана”* (организация признана террористической и запрещена в России).

Крушение самолета в Афганистане

Пассажирский частный самолет Falcon 10 разбился в горах афганской провинции Бадахшан в воскресенье, 21 января. На борту находились шесть человек, передает ТАСС. Самолет принадлежал компании “Атлетик групп” и частному лицу.

Разбившийся в Афганистане самолет выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) – Ташкент (Узбекистан) – Жуковский (Россия).

Кто погиб при крушении самолета в Афганистане

“Из шести человек, находившихся на борту самолета, предварительно: четыре живы (у них различные травмы)”, – сообщает Росавиация со ссылкой на российское посольство в Афганистане.

“Ведомости” со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР) написали, что в крушении самолета в Афганистане погибла семейная пара – Анна и Анатолий Евсюковы из Волгодонска.

“Первоначальным местом вылета самолета была таиландская Паттайя, в больнице которой Анна Евсюкова находилась на аппарате ИВЛ после того, как у нее отказали почти все органы, кроме мозга и сердца”.

Что известно о выживших в катастрофе в Афганистане

“АиФ” сообщает о выживших пилотах Аркадии Грачеве и Дмитрии Белякове. Они совладельцы компании “ДЖЕТ АЭРО”, в чьей собственности находился разбившийся самолет. Оба летчика имели свидетельства частных пилотов, выданные Северо-Западным территориальным управлением Росавиации, но получили их лишь в прошлом году.

Взято отсюда

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