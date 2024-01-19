Вдова Игоря Истомина узнала об этом, только когда стала вступать в наследство

Вдова Игоря Истомина, автора «Уральских пельменей», погибшего на СВО, узнала о крупном долге мужа, когда стала вступать в наследство. Оказалось, что иск к фирме предпринимателя подал бывший заказчик Истомина. Самого Игоря сделали ответчиком. О рассмотрении дела родственников не уведомили. Наши коллеги из E1.RU рассказывают, как так вышло.

Друг и соратник «Уральских пельменей»

Игорь Истомин был легендой свердловского стройотряда. Он вел YouTube-канал, где выкладывал видеозаписи песен. Многие из них он написал сам. Автор и исполнитель, он не пропускал ни одну «Знаменку». Прошлым летом его очень ждали на первом после пандемии фестивале, но в последний момент он сообщил организаторам, что не сможет выступить.

— Он неоднократно был ведущим всероссийского фестиваля «Знаменка» вместе с Максимом Ярицей. Они у меня начинали. Игорь тоже принимал участие в «Уральских пельменях». Он не играл в команде, но помогал им писать. Я считаю, он один из самых талантливых авторов, — рассказала председатель правления Свердловского студенческого отряда Лейла Расулова. — Он и потом сам писал тексты юмористические, и они всегда вызывали у зала бешеный восторг. Он исполнял песни, и, может быть, не пел супервеликолепно, но он это делал настолько от души…

Потом пути Истомина и других «пельменей» разошлись. Игорь занялся строительством, а друзья продолжили развивать юмористическое шоу. Но они всегда поддерживали связь. На похороны к нему пришли участники и звезды «Уральских пельменей»: Максим Ярица, Дмитрий Соколов, Сергей Исаев и Александр Попов.

Стройка и СВО

Около десяти лет назад Игорь Истомин зарегистрировал небольшую компанию ООО «Мастеровой», которая занималась строительством бань и саун, дачных домиков и коттеджей, а также ремонтом и отделкой помещений. Он стал и учредителем, и генеральным директором. Судя по открытым данным, обороты фирмы не были велики. Часть работ по строительству Игорь выполнял сам, а часть делегировал рабочим.

В июне 2022 года Игорь Истомин ушел добровольцем на СВО, никого не оставив вместо себя в фирме, и пропал без вести. На спецоперацию он отправился втайне от жены и друзей, сказав всем, что поехал работать на стройку. Через несколько месяцев его начали искать, еще через полгода родные узнали, что он погиб. В свидетельстве о смерти указана дата 13 июня 2022 года — через несколько дней после выхода на линию боевых действий.

30 ноября 2022 года, Алексей Одегов и его финансовый управляющий Дмитрий Чупраков уведомили компанию «Мастеровой» о расторжении договора (путем неудачной попытки вручения корреспонденции) и подали в суд, требуя взыскать с компании в пользу Одегова неосновательное обогащение в виде 4 млн рублей, а также неустойку в размере 8,2 млн рублей за период с 1 октября 2016 по 30 ноября 2022 года.

17 мая судья удовлетворил иск частично. С компании «Мастеровой» взыскали около 700 тысяч рублей неосновательного обогащения (4 млн рублей минус уже произведенные работы), а также неустойку в размере 8,2 млн рублей. Решение вступило в законную силу. А 18 мая Игоря похоронили, что широко освещалось в прессе.

О судебном решении вдова Игоря узнала случайно. Теперь, если не удастся оспорить его, долговые обязательства при вступлении в наследство могут при некоторых обстоятельствах перейти и на нее.

Формально имущество генерального директора и учредителя могут использовать для погашения долгов его фирмы, если на балансе предприятия недостаточно средств. Для этого необходимо отдельное решение суда.

— То, что он на СВО, мы достоверно узнали только осенью 2022-го. С начала 2023-го мы стали собирать свидетельские показания для признания факта гибели через суд. Потом привезли тело, был официально признан факт гибели. Про суд я узнала случайно только в декабре 2023-го (через 7 месяцев после вступившего в силу решения), когда пришла к нотариусу. Куда, на какую почту приходили извещения, этого я не знаю, — рассказала Анна, вдова погибшего.

Друзья Истомина считают, что сумма неосновательного обогащения и неустойки завышена. Также у них вызывает вопрос, почему истцы не обратились в суд в то время, когда Игорь находился в городе.

— Очевидно, что ООО «Мастеровой» в лице гендиректора и учредителя Игоря Истомина никак не могло участвовать в судебных заседаниях. Право на защиту было нарушено, пояснения и разъяснения не взяты. Мы сейчас готовим обращение в суд первой инстанции с просьбой в связи с вновь открывшимися обстоятельствами пересмотреть дело. С проведением всех необходимых экспертиз и оценок уполномоченными лицами, — рассказал E1.RU Дмитрий, один из друзей погибшего.

По словам юриста и эксперта в области исполнительного производства Татьяны Балыбердиной, взыскание долгов компании с ее генерального директора — обычное дело.

— Это довольно типичная история. Если средств не хватает у юридического лица, то могут взыскать с физического. Сейчас у меня несколько таких процессов идет. Приставы получают исполнительный лист и взыскивают. Поэтому, если вы являетесь владельцем бизнеса, нужно всегда принимать меры на случай своего отсутствия, быть в курсе судебных процессов, отслеживать корреспонденцию, — считает Татьяна.

В свою очередь юрист и специалист по гражданскому праву Евгений Нуров полагает, что вдове ничего не грозит.

— На практике очень редко суды что-то взыскивают с мертвого человека. А сейчас эту информацию уже официально подтвердили. Невозможно подать иск к мертвому человеку. Я бы рекомендовал вдове просто отказаться от своей положенной по наследству доли на предприятии «Мастеровой». В этом случае никаких долгов к ней не перейдет, — полагает юрист.

Игорь Истомин был известным бардом и легендой свердловского стройотряда — того самого, из которого когда-то вышли знаменитые «Уральские пельмени». Он числился пропавшим без вести несколько месяцев.

Прочитайте репортаж с его похорон. Звезды «Уральских пельменей» приехали, чтобы проститься со своим товарищем. У 51-летнего Игоря Истомина остались жена и трое детей, двое из которых несовершеннолетние. Близкая подруга барда поделилась воспоминаниями о нем.

Взято Источник

19.01.2024