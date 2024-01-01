107 человек пострадали, 24 человека погибли

В субботу, 30 декабря, под обстрелом Вооруженных сил Украины оказался Белгород. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. MSK1.RU собрал всё, что известно о случившемся, в одном материале.

Что произошло

30 декабря 2023 года ВСУ ударили по центру Белгорода. Людей просили спуститься в укрытия, многие прятались в подвалах. Жители Белгорода в разговоре с MSK1.RU называли этот обстрел самым сильным с начала СВО.

В центре города полыхало несколько пожаров: возле кинотеатра «Победа», на Соборной площади, на Гражданском проспекте. Под обстрел также попал каток в центре города.

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Не всех погибших при обстреле удалось увезти в морги сразу. Возле ювелирного магазина «Сапфир», расположенного на улице 50-летия Белгородской области, лежало тело убитой женщины, когда туда подошел корреспондент MSK1.RU.

— Владелица магазина при мне выходила и спрашивала у спецслужб, почему до сих пор не убрали труп женщины. Там сейчас всё перекрыто, она лежит в арке между домами, — сообщил он.

Что говорят очевидцы

Как рассказала MSK1.RU местная жительница Юлия, обстрел случился около 15:00. В этот момент она находилась на остановке возле Центрального рынка, тогда и зазвучала сирена. Атака, по ее словам, длилась около пяти минут.

— Я находилась на остановке возле Центрального рынка, хотела закупиться к праздникам. Зазвучала сирена, я не поняла, что случилось. Нас сразу же загнали в здание, чтобы мы спрятались в убежище, но туда мы не попали. Просто находились в здании, сидели там буквально пять минут. В этот момент были самые сильные взрывы, — поделилась белгородка Юлия с MSK1.RU.

— После мы вышли, на место уже приехали спецслужбы. Погибшие лежали на земле, их накрыли. Дети кричали, звали родителей — у кого-то они погибли. У всех была паника. Очень страшно, не ожидали такого. За всё время спецоперации это первый случай, — рассказала Юлия.

Родственница же другого жителя Белгорода в этот момент ехала на машине.

— У нас тетя ехала на машине, ее оглушил взрыв. Она сразу развернулась и поехала домой в укрытие. Мы в 15 км от Белгорода в частном доме живем, а всё равно взрывной волной дошло. Сразу в подвал все пошли, — сказал Артем.

— Ночью «градами» впервые стреляли, никогда такого не было. Я лежала и боялась даже встать с кровати, потому что кругом окна и их может выбить, что сегодня и было, — добавила Валерия из Белгорода.

В момент обстрела, как рассказал MSK1.RU Владислав, он оказался в доме на 5-м этаже.

— Я был на 5-м этаже, спускался по лестнице. Слышал резкий хлопок, взрыв. Потом еще несколько. Сразу побежал в укрытие, вниз дома. Оказался там первый и быстрее всех соседей позвал, кого видел. Сидели, читали новости, пока сирена не стихла. Но ее после взрывов услышали, — поделился с MSK1.RU Владислав из Белгорода.

Что говорят власти

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили об обстреле. После этого туда вылетела бригада Минздрава с главой ведомства Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал обстрел Белгорода «бессмысленным жестоким терактом». Он заявил о готовности Москвы помочь Белгороду справиться с последствиями обстрелов.

Минобороны России назвало произошедшее преступлением и подчеркнуло, что оно «не останется безнаказанным».

Власти многих регионов России в знак солидарности с жителями Белгорода отменяют городские празднования Нового года. Несколько городов, включая Вологду, Новороссийск, Липецк, Елец, Тамбов, Петропавловск-Камчатский, Владивосток и Благовещенск отказались от проведения фейерверков. В Воронеже отменили праздничные программы, а в Магадане — новогодние мероприятия, ссылаясь на «неуместность проведения». К этому присоединились Коломна, Люберцы, Пенза и Суздаль, где отказались от проведения новогодних гуляний и салютов.

Ранее мы рассказывали, как жители Белгорода будут отмечать Новый год. Все новости о происходящем мы собираем в одном сюжете.

Взято Источник

01.01.2024