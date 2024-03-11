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Погибшим лидерам ЧВК Вагнер Пригожину и Уткину могут установить памятник

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Погибшим лидерам ЧВК Вагнер Пригожину и Уткину могут установить памятник

Евгений Пригожин Фото: скриншот из видео Telegram-канала "Разгрузка Вагнера"

Предполагается, что памятник установят в Горячем Ключе, где есть часовня и мемориал в память погибших “вагнеровцев”. На нем якобы будут выгравированы позывные и номера жетонов Уткина и Пригожина

В России могут установить памятник погибшим лидерам ЧВК “Вагнер” Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину. Предполагается, что он появится в Горячем Ключе Краснодарского края, передает “Царьград”.

В Сети появился эскиз памятника и его фотографии, на котором изображены два человека. Один стоит с автоматом Калашникова в руках, а второй словно только что приземлился после прыжка с парашютом. Под фигурами есть надписи “Первому” и “Девятому” – так “вагнеровцы” называют Пригожина и Уткина.

Также уточняется, что на скульптуре изобразят их личные номера жетонов – М-3308 и М-0209. Однако официального подтверждения тому, что памятник появится в Горячем Ключе, нет.

Напомним, что ранее в Сети ходили слухи, что в городе Банги в Центральноафриканской Республике может появиться православный храм имени Пригожина. Помимо этого, сейчас в столице ЦАР уже есть памятник ЧВК “Вагнер”, который возвели за активный вклад “вагнеровцев” в защиту мирного населения от террористов.

Взято отсюда

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