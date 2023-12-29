Волна холода ожидается с 5–6 января

В новогоднюю ночь температура воздуха в Алтайском крае составит -2… -4 ℃, ветер — 13–17 метров в секунду, будет идти снег. Метель утихнет уже к 1 января. До 6 января воздух в регионе будет теплее нормы на 4–6 градусов, об этом ТАСС рассказала на пресс-конференции начальник Западно-Сибирского гидрометцентра Анна Лапчик.

Затем ожидается волна холода. В Новосибирской области и в ближайших регионах ночью температура будет достигать -30… -36 ℃, днем -20… -25 ℃.

Напомним, что NGS22.RU уже писал, что днем в пятницу, 29 декабря, в Алтайском крае установится ветреная погода, которая продолжится до середины ночи 1 января. Ветер будет достигать 13–18 метров в секунду с порывами до 19–24 метров в секунду. Кроме того, пойдет дождь, переходящий в мокрый снег. На дорогах местами будет сильная гололедица, снежные заносы, говорится на сайте краевого ГУ МЧС.

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30.12.2023