Погодные качели: какой будет зима в Алтайском крае. Прогноз на полгода

Непогода. Зима Фото: Виталий Барабаш/Толк

Гидрометцентр России опубликовал вероятностный прогноз на ближайшие шесть месяцев. Исходя из данных синоптиков, наш регион переживет осенью и зимой нетипичное для наших широт тепло, а затем холод

Погода во второй половине осени и грядущей зимой может преподнести сюрприз для жителей Алтайского края – в отдельные месяцы ожидаются нетипичные для нашего региона температуры. Такой вывод следует из вероятностного прогноза на отопительный период 2022-2023, опубликованного Гидрометцентром России.

При этом отметим, что данный прогноз является предварительным, а информация главным образом ориентирована на ее использование органами власти для оценки рисков возникновения ЧС природного характера. В целях уточнения вероятностный прогноз будет корректироваться месячными, декадными и краткосрочными прогнозами погоды.

Октябрь – 2023

Вероятностный прогноз на отопительный период: октябрь 2023 года – март 2024 года Фото: meteoinfo.ru

Исходя из предоставленных синоптиками данных, второй месяц осени будет теплее нормы на основной территории России.

“Выше нормы средняя месячная температура прогнозируется в восточных и северных районах Северо-Западного федерального округа, на востоке Центрального федерального округа, на большей части Приволжского федерального округа, в Уральском и Сибирском федеральных округах, в западной половине Дальневосточного федерального округа”, – говорится в вероятностном прогнозе.

Между тем отметим, что для Барнаула норма средней месячной температуры в октябре составляет +4,1 градуса.

Ноябрь – 2023

Вероятностный прогноз на отопительный период: октябрь 2023 года – март 2024 года Фото: meteoinfo.ru

Последний месяц осени, судя по предварительным данным, на территории Алтайского края с точки зрения температур выдастся типичным для наших широт.

Напомним, что для краевой столицы среднемесячная температурная норма в ноябре составляет -6,2 градуса.

Декабрь – 2023

Вероятностный прогноз на отопительный период: октябрь 2023 года – март 2024 года Фото: meteoinfo.ru

А вот последний месяц 2023 года обещает быть на территории Алтайского края холоднее, чем обычно.

Средняя месячная температура выше нормы ожидается в Мурманской области, в Карелии, а также на Таймыре; ниже нормы – на юге Приволжского и Уральского федеральных округов, юго-западе Сибирского федерального округа, а также на Чукотке, в Магаданской области и на севере Камчатского края.

В декабря для Барнаула средняя месячная температура составляет -13,1 градуса

Январь – 2024

Вероятностный прогноз на отопительный период: октябрь 2023 года – март 2024 года Фото: meteoinfo.ru

Начало 2024 года обещает обойтись без каких-либо температурных сюрпризов. Причем, на подавляющей части территории России.

“На большей части территории России наиболее вероятен температурный режим близкий к средним многолетним значениям”, – сказано в вероятностном прогнозе.

Для Барнаула средняя январская температурная норма составляет -16,1 градуса.

Февраль – 2024

Вероятностный прогноз на отопительный период: октябрь 2023 года – март 2024 года Фото: meteoinfo.ru

Последний зимний месяц в Алтайском крае, исходя из предварительных выкладок синоптиков, порадует жителей региона более теплой погодой, чем обычно.

“Выше нормы средняя месячная температура воздуха предполагается в большинстве регионов Центрального и Приволжского федеральных округов, на юге Уральского федерального округа, в юго-западных и центральных регионах Сибирского федерального округа”, – отмечается в прогнозе.

Для Барнаула, напомним, средняя месячная температура в феврале составляет -13,6 градуса.

Март – 2024

Вероятностный прогноз на отопительный период: октябрь 2023 года – март 2024 года Фото: meteoinfo.ru

И, наконец, март не сулит жителям Алтайского края существенных отклонений от привычных погодных реалий. Первый весенний месяц, судя по предварительным данным, будет типичным с точки зрения температурного режима.

Напомним, что для Барнаула средний мартовский показатель равен -5,8 градуса.

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