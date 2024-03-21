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Пластиковые окна в Горняке

Погреб будет ломиться от картошки: раскрыт секрет большого урожая

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20 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Бывалые огородники рассказали о хитром фокусе ухода за картофельными грядками, после которого урожайность повышается в восемь раз. По их словам, если провернуть такую манипуляцию в сентябре, то картофельные клубни пойдут в резкий рост в следующем сезоне, а урожай картофеля забьет весь погреб.

Как уточняют опытные дачники, речь идет о перегное для картофельных грядок. По мнению садоводов с опытом, если подкормить грунт осенью, то весной, когда каждый день на счету, нужно будет только хорошо разрыхлить землю и сделать лунки под посадки. Также бывалые дачники уточняют, что большинство питательных элементов усваиваются только в соединении с органикой, а для этого нужно время.

Картофель хорошо растет именно в обогащенной почве, в которой много органики. Именно поэтому опытные садоводы советуют вносить в землю перегной, который насытит картофельные клубни полным набором микроэлементов и биологически активных веществ для роста. В качестве компоста бывалые дачники рекомендуют использовать только здоровую ботву, не пораженную хворями или вредителями.

Для получения перегноя прямо в почве, ботву нужно закапывать прям в грунт. Если оставить подкормку на поверхности, то удобрение просто высохнет и не принесет никакой пользы. Лучше всего для этих целей подходит ботва капусты, редьки, свеклы, морковки и редиса, отмечают бывалые огородники. Как передает UssurMedia.

Фото: urozhajnayagryadka.ru

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Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК

город Горняк

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