Похититель 12-летней девочки из Бийского района Лавкин рассказал о своих мотивах

Как утверждает похититель, решение было принято за секунду

Осужденный за похищение 12-летней девочки из Бийского района Олег Лавкин пообщался с журналистами и рассказал о мотивах преступления и в целом о своем отношении к нему в рамках специального проекта «Я раскаиваюсь» телеканала «Толк». «КП-Барнаул» приводит разговор с Лавкиным.

Напомним, Олег Лавкин похитил девочку 31 июля 2021 года. Он увидел ее на проселочной дороге, когда ехал на мотоблоке, и с силой толкнул ребенка с велосипеда, затем связал девочке руки и ноги, а на голову надел мешок. По словам следователей, после этого Лавкин привез пленницу к себе домой и посадил на цепь в яме, которую выкопал в парилке бани. Когда все начали ее искать, Лавкин испугался, отпустил жертву и подался в бега. Искали его почти две недели и задержали в Республике Алтай. Суд приговорил Лавкина к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Лавкин до сих пор недоумевает, за что ему дали 20 лет, ведь, с его слов, он мягко обошелся с девочкой: «Как бы да, страшно звучит – на цепи держал, а на деле все выглядело гораздо мягче, я накормил ее, не стал удерживать».

На главный вопрос о том, что толкнуло его на преступление, Лавкин и сам не знает ответа.

– Вы и не поймете. Это частый вопрос: «Что заставило тебя совершить вот такой поступок». Но это, скажем, тот вопрос, на который у меня нет конкретного ответа. Если я и начну отвечать, то это будет на несколько часов, и это в итоге приведет меня в знаменитый город Орел, где содержатся преступники с психическими отклонениями, – отмечает он.

Когда-то он якобы увлекался различными религиозными течениями, и, переехав на Алтай, продолжил общаться с представителями разных религий и даже помогал строить экопоселение. Но в какой-то момент ему это наскучило, и он решил найти что-то новое. Искать это новое решил в интернете и «заразился» неким «информационным вирусом». Похититель без преувеличения называет этот вирус внутренним демоном, который им овладел и в итоге привел в колонию строгого режима.

Злоумышленник также заявил, что решение о похищении принял молниеносно – за секунду, а не планировал, как ранее писали СМИ.

– Я до последнего момента сам не знал, что произойдет похищение. Увидел ее, когда ехал за дровами на мотоблоке, а она каталась вдоль леса. Ну, я ее и похитил, – говорит осужденный.

За угрозу убийством, насильственные действия и похищение Лавкин приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима, но с приговором мужчина не согласен – считает слишком жестким.

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Взято отсюда