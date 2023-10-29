29.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
В аэропортах Москвы задержали и отменили более 40 рейсов
Новости Алтай
Алтайский депутат предложил чиновникам ездить по селам и вслух зачитывать новости
Новости Алтай
На СВО погиб 22-летний боец из Горного Алтая
Новости Алтай
На Алтае огонь безжалостно уничтожил 157 тюков сена
Новости Алтай
“Все включено”. В барнаульском зоопарке построили отель для насекомых
Новости Алтай
ПВО перехватили шесть дронов над двумя российскими регионами

Коллекция категорий

Бизнес242 Новости
Здоровье526 Новости
Новости Алтай2616 Новости
Новости Горняк245 Новости
Образование271 Новости
Общество526 Новости
Объявления82 Новости
Политика507 Новости
Спорт278 Новости
Платим за интересные новости!

Похолодание до -12 градусов нагрянет в Алтайский край

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Заморозки. Погода Фото: pixabay

Ночью местами будет холодно, но днем вновь потеплеет до плюсовой температуры. В дневные часы на юг края обрушатся сильные осадки

Синоптики предупредили жителей Алтайского края о похолодании в ночь на 29 октября. Информация опубликована на сайте регионального Гидрометцентра.

Ночью 29 октября ожидается -2…-7 градусов, местами температура опустится до -12 градусов. Преимущественно будет без осадков, ветер юго-восточный, 2-7 м/с. В Барнауле ночью градусники покажут -5…-7, также будет без осадков.

В дневное время по краю прогнозируют -2…+3 градуса и небольшие, местами умеренные, по югу сильный мокрый снег и дождь, гололедные явления. Ветер может усилиться до 13 м/с. В Барнауле будет 0…-2, без осадков и сильного ветра.

Ранее барнаульцы уже высказали свое недовольство из-за гололеда на дорогах и тротуарах.

Источник

горняк
горняк онлайн

Добавить комментарий

Похожие новости