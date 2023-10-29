Заморозки. Погода Фото: pixabay

Ночью местами будет холодно, но днем вновь потеплеет до плюсовой температуры. В дневные часы на юг края обрушатся сильные осадки

Синоптики предупредили жителей Алтайского края о похолодании в ночь на 29 октября. Информация опубликована на сайте регионального Гидрометцентра.

Ночью 29 октября ожидается -2…-7 градусов, местами температура опустится до -12 градусов. Преимущественно будет без осадков, ветер юго-восточный, 2-7 м/с. В Барнауле ночью градусники покажут -5…-7, также будет без осадков.

В дневное время по краю прогнозируют -2…+3 градуса и небольшие, местами умеренные, по югу сильный мокрый снег и дождь, гололедные явления. Ветер может усилиться до 13 м/с. В Барнауле будет 0…-2, без осадков и сильного ветра.

Ранее барнаульцы уже высказали свое недовольство из-за гололеда на дорогах и тротуарах.

Источник

горняк

горняк онлайн