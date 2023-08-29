Похороны Пригожина прошли в закрытом режиме
Прощание состоялось в соответствии с пожеланиями родственников и в присутствии его ближайших друзей
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Прощание с бизнесменом Евгением Пригожиным прошло в закрытом формате. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в окружении предпринимателя.
По словам собеседника агентства, похороны состоялись в соответствии с пожеланиями родственников и в присутствии его ближайших друзей.
В пресс-службе Пригожина заявили, что желающие проститься с основателем ЧВК “Вагнер” могут посетить Пороховское кладбище в Санкт-Петербурге.
Напомним, что на прошлой неделе в Тверской области разбился частный самолет рейса Москва — Санкт-Петербург. На борту находился Пригожин и командир ЧВК “Вагнер” Дмитрий Уткин. Они погибли.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не собирается посещать похороны Пригожина.