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Похороны Пригожина прошли в закрытом режиме

ГОРНЯК2201 mins

Прощание состоялось в соответствии с пожеланиями родственников и в присутствии его ближайших друзей

Кадр из видео: YouTube

Прощание с бизнесменом Евгением Пригожиным прошло в закрытом формате. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в окружении предпринимателя.

По словам собеседника агентства, похороны состоялись в соответствии с пожеланиями родственников и в присутствии его ближайших друзей. 

В пресс-службе Пригожина заявили, что желающие проститься с основателем ЧВК “Вагнер” могут посетить Пороховское кладбище в Санкт-Петербурге.

Напомним, что на прошлой неделе в Тверской области разбился частный самолет рейса Москва — Санкт-Петербург. На борту находился Пригожин и командир ЧВК “Вагнер” Дмитрий Уткин. Они погибли.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не собирается посещать похороны Пригожина.

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