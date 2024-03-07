Похороны Фото: pixabay.com

В среднем по Сибири стоимость похорон составляет 43,3 тысячи рублей, по России – 54,9 тысяч рублей. Дешевле всего по СФО ритуальные услуги в Горном Алтае

Стоимость похорон по России за 2023 год выросла на 15,7%, следует из исследования Telegram-канала “Похоронный траст”. Авторы основывались на данных Росстата.

Так, в Алтайском крае за прошлый год расценки на похороны поднялись на 18,8%, стоимость составила 59,5 тысяч рублей.

Дороже из регионов Сибири похоронные мероприятия обойдутся только в Омской области 72,4 тысячи рублей.

Для сравнения, в Новосибирской области – 38,8 тысяч рублей. В Республике Алтай стоимость составляет всего 18,4 тысячи, но здесь произошел самый заметный годовой рост (+26%).

Напомним, что стоимость социальных погребальных услуг в Барнауле, по сведениям на 2023 год, составляет 8,9 тысячи рублей.

Взято отсюда