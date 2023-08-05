Похож на червя и воняет как падаль. Грибники поделились необычными находками
В лесах Новосибирской области любители тихой охоты находят не только привычные грузди и маслята
Фото: Татьяна Дмитриева, Анна Прокопенко, Наталья Батомункуева / “КП-Новосибирск”
В лесах Новосибирской области любители тихой охоты находят не только привычные грузди и маслята, но и весьма необычные грибы.
О таких находках рассказывает “КП-Новосибирск”.
Оленьи рожки / Фото: Татьяна Антонова / "КП-Новосибирск"
Этот гриб называется оленьими рожками. В большинстве своем такие грибы безобидны, но лучше отбирать молодых особей, так как зрелые и старые горчат.
Спарассис курчавый / Фото: Наталья Батомункуева / "КП-Новосибирск"
Спарассис курчавый внешне похож на цветную капусту (в народе его, кстати, и называют грибной капустой). Этот гриб также съедобен, а его вкус в тушеном или жареном виде отдает орехом.
Чешуйчатка чешуйчатая / Фото: Анна Прокопенко / "КП-Новосибирск"
А это – чешуйчатка чешуйчатая. Такой гриб-паразит растет группами в основании стволов в основном лиственных деревьев. Несъедобен.
Дубовик / Фото: Татьяна Дмитриева / Фото: "КП-Новосибирск"
Ярко-рыжий дубовик часто путают с болетом сатанинским, но в Сибири гриб с таким страшным названием не водится. Употреблять дубовик можно только после отваривания со сливом отвара и тщательной очистки.
Веселка / Фото: Анастасия Успенская / Фото: "КП-Новосибирск"
Еще одна необычная находка новосибирских грибников – веселка. Она похожа на яйцо, из которого гриб впоследствии и вылупляется. Есть веселку можно как раз только в стадии яйца, так как взрослая особь воняет падалью.
Вонючий гриб-червяк / Фото: Артем Кириллов / "КП-Новосибирск"
Вонючий гриб-червяк – краснокнижный вид. По мере роста его кончик покрывается зеленоватой слизью, источающей трупные ароматы с цветочными нотками, что привлекает мух, которые затем разносят споры гриба на своих лапках.