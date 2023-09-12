Похудевший Александр Морозов рассказал, почему закрыли “Кривое зеркало”

По его словам, проект существовал долго, но “скис”

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Известный российский юморист Александр Морозов рассказал о том, почему закрылся проект “Кривое зеркало”. Его слова передает “АиФ”.

Морозов отметил, что шоу просуществовало на экранах 11 лет, что является довольно большим сроком. При этом, по его словам, со временем юмористический проект “скис”.

“Хотя, наверно, это грубовато звучит по отношению к моим коллегам”, – сказал Морозов.

Он добавил, что все артисты начали заниматься сольной карьерой, которая приносила больше денег. Из-за этого многие ушли из “Кривого зеркала”.

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