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Появилась информация о возможных нападениях на школы и ТЦ Перми

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Появилась информация о возможных нападениях на школы и ТЦ Перми

Школа. Парты Фото: pixabay

Информация об угрозах поступила поздним вечером 14 января. В краевом Минтербезе призвали сохранять спокойствие и заявили, что школы и ТЦ работают в штатном режиме

В одном из мессенджеров появилась информация о подготовке нападений на школы и торговые центры Перми. В связи с этим в учебных заведениях 15 января усилили пропускной режим, сообщает “АиФ-Пермь”.

“По причине поступления в несколько школ города угроз терактов в школе усиливается пропускной режим. Проход в школу по картам (брелкам)”, – говорится в одном из сообщений в родительском чате пермской школы.

В Минтербезе Пермского края отметили, что оперативные службы проводят проверку информации о готовящихся нападениях.

Ранее сообщалось, что в Московской области задержали 15-летнего подростка. Предварительно, он планировал нападение с оружием на учащихся школы №5 и его действия якобы контролировал неизвестный куратор.

Взято отсюда

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