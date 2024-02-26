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Появились подробности о состоянии госпитализированного с инсультом Бари Алибасова

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Появились подробности о состоянии госпитализированного с инсультом Бари Алибасова

Бари Алибасов Фото: vk.com/bari_alibasov

Алибасов жаловался на головные боли в течение недели до того, как его госпитализировали. Сейчас он находится в тяжелом состоянии

Известному продюсеру Бари Алибасову поставили диагноз после госпитализации. По информации СМИ, у него прогрессирующая церебральная недостаточность, которая возникла на фоне ранее перенесенного ишемического инсульта, сообщает Life.ru.

Из сообщений в Telegram-каналах также известно, что у Алибасова не нашли острых нарушений мозгового кровообращения. Сейчас музыкант находится в реанимации в тяжелом состоянии, у него нарушена работа правой половины тела.

Напомним, 76-летнему Алибасову стало плохо днем 25 февраля. У него началось нарушение речи и дезориентация. При этом артист находился в сознании и часто звал жену. Его госпитализировали в Москве и назначили дополнительные исследования.

Взято отсюда

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