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Появилось видео с места пожара, из-за которого погибли двое детей в Краснощеково

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Пожар ликвидировали на площади более 120 кв. м. Причина возгорания уточняется, на месте работали дознаватели и специалисты пожарной лаборатории

Появились кадры с места пожара в селе Краснощеково, из-за которого 16 января погибли двое маленьких детей.

О пожаре в МЧС сообщили около 10 утра. На момент прибытия спасателей из-под крыши шел густой дым. На улицу мальчиков 2 и 3 лет вынес сосед, который работает пожарным, но в момент трагедии он был не на службе.

В 10.47 из Краснощековской ЦРБ сообщили, что дети скончались. Их 19-летняя мать находится в тяжелом состоянии.

В соцсетях уточняли, что 26-летний супруг пострадавшей девушки в момент пожара был на работе. Молодая пара совсем недавно переехала в новый дом.

“Это с нашего поселка парнишка. Все в жизни добивался сам, работал с малого, создал семью, сколько счастья было…. А сейчас все враз потерял”, – пишут в комментариях паблика “Инцидент Барнаул” во “ВКонтакте”.

Следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают очевидцев пожара. Назначены судебно-медицинские экспертизы, а также пожарно-техническая для установления причин и очага возгорания.

Возбуждено уголовное дело по статье “Причинение смерти по неосторожности двум лицам”.

Взято отсюда

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