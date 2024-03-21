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Появилось видео с места смертельного ДТП на шоссе Ленточный Бор в Барнауле

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Два человека погибли, еще двоих госпитализировали с травмами, одной пострадавшей помощь оказали на месте. По факту ДТП проводится проверка

Госавтоинспекция Барнаула опубликовала видео с места трагического ДТП, которое произошло 20 марта на шоссе Ленточный Бор.

Авария случилась около 19.10 на 1,8 км объездной дороги. 46-летний водитель Nissan Almera выехал на встречную полосу, где столкнулся с Jac J7 под управлением 25-летнего водителя.

В результате ДТП 46-летний водитель Nissan погиб на месте, 29-летняя пассажирка Jac скончалась в автомобиле скорой помощи. Кроме того, травмы получили пассажирка Nissan, водитель Jac и его женщина-пассажир.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту ДТП.

Ранее два человека погибли в ДТП с грузовиком на трассе в Павловском районе.

Взято отсюда

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