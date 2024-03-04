Танк. Гусеницы Фото: Pixabay

Машину вывели из строя группировки войск “Центр”. Дроны атаковали башню американского танка с двух сторон и поразили крышу и борт

Под Авдеевкой FPV-дроны “Упырь” уничтожили очередной танк ВСУ Abrams. Его ликвидация попала на видео, передает РИА Новости.

Два беспилотника окружили американский танк с двух сторон и атаковали борт башни и крышу.

Напомним, что российские бойцы уничтожают уже не первый танк Abrams на авдеевском направлении. Ранее военные ВС РФ уничтожили машину, которую ВСУ могли показывать в пропагандистском ролике.

Взято отсюда