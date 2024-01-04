Гинекологи ответили на вопросы о синдроме поликистозных яичников

Женщины, которые хотят родить ребенка, иногда сталкиваются с проблемами с зачатием. Одна из возможных причин — синдром поликистозных яичников, он же СПКЯ. У пациенток с этим диагнозом нет регулярной овуляции, также заболевание проявляется набором веса, ухудшением состояния кожи, а в некоторых случаях приводит к депрессии. Наши новосибирские коллеги из NGS.RU поговорили с гинекологами, чтобы выяснить, есть ли способы лечения этого синдрома, и что делать пациенткам с СПКЯ, которые хотят забеременеть.

Что такое СПКЯ

По словам гинекологов, СПКЯ — не приговор для тех, кто хочет стать мамой. Но с зачатием могут возникнуть трудности.

— Генотип СПКЯ сформировался в популяции относительно недавно, и был, вероятно, нужен, чтобы защитить женщину от гибели в родах, в силу того, что женщины с СПКЯ позже и реже беременели. Но при желанной беременности может возникнуть задержка зачатия и даже бесплодие. Сейчас медицина имеет много инструментов для помощи в таком случае: после полного обследования пациентке предлагают возможные программы лечения — курс инозитолов, индукция овуляции и, возможно, лапароскопические микронасечки (операционный метод), — объяснила гинеколог Алина Поллер.

Как отметила Евгения Борисова, болезнь поддается гормональной корректировке. При СПКЯ у женщин иногда возникают спонтанные овуляции, поэтому в редких случаях можно забеременеть естественным путем.

Большинство пациенток с таким диагнозом могут зачать и выносить здорового ребенка, но на это потребуется время. Женщинам с этим синдромом рекомендуют привести вес в норму, увеличить физическую активность. При необходимости врач назначает гормональное лечение, которое нужно для стимуляции овуляции. Хирургическое лечение используют, только если другие методы не помогли.

Вылечиться полностью невозможно

Так как возникновение СПКЯ обусловлено генетикой, то полностью избавиться от него нельзя. Но можно уменьшить проявление симптомов.

— Вылечить генетику невозможно, но достоверно возможно путем модификации образа жизни и грамотной терапии минимизировать влияние «плохих» генов и активировать хорошие. Ключевое — со всей ответственностью отнестись к рекомендациям по нормализации массы тела, так как ожирение запускает порочный круг и усугубляет процесс, — объяснила Алина Поллер.

По словам врача, пациенткам советуют проходить привычные 10 000 шагов в день, 3 часа в неделю заниматься кардионагрузкой, например скандинавской ходьбой, плаванием, фитнесом или бегом. В день нужно употреблять 30 миллилитров воды на 1 килограмм веса, оздоровить рацион, а при симптомах СПКЯ — обращаться к гинекологу.

Как отмечает Евгения Борисова, женщинам рекомендуют полчаса в день заниматься аэробными нагрузками, употреблять по 3–4 порции овощей, зелени или фруктов в день. При этом такие продукты, как колбаса, майонез, маргарин, сладости стоит сократить или полностью исключить из рациона. Подходящей скоростью похудения врач называет минус 5–10% от исходного веса за период от 3 до 6 месяцев.

Одно из состояний, с которым часто сталкиваются женщины, — предменструальный синдром. У одних он проявляется слабо, а у других серьезно влияет на качество жизни. Гинеколог рассказал, как распознать заболевание и лечить его.

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04.01.2024