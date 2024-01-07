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Поиски пропавшего игрока баскетбольного клуба Барнаул могут отложить до весны

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Поиски пропавшего игрока баскетбольного клуба Барнаул могут отложить до весны

Поиски баскетболиста Антона Петухова Фото: vk.com/poiskdeteikrasnoyarsk

Антон Петухов, баскетболист из клуба “Барнаул”, пропал в Красноярске перед Новым годом. Парня ищут уже много дней, и через некоторое время могут прекратить поиски

Поиски пропавшего в Красноярске баскетболиста “Барнаула” Антона Петухова могут отложить до весны. Такое решение будет принято, если работы на доступной зимой территории не принесут плодов, пишет Life со ссылкой на РИА Новости.

Напомним, спортсмен пропал перед Новым годом. Он вышел из дома в Красноярске около 03.30 часов 30 декабря и больше его никто не видел.

Уже стало известно, что юноша могу погибнуть. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Правоохранители установили по камерам видеонаблюдения, что молодой человек шел на остров Татышев со стороны левого берега и упал с Октябрьского моста в реку Енисей.

Кто такой Антон Петухов

Баскетболист Антон Петухов является воспитанником школы “Енисея” и молодежки ЦСКА. Чемпион Единой молодежной лиги ВТБ и победитель первенства ДЮБЛ в 2021 году. Летом 2023 года перешел в баскетбольный клуб “Барнаул”. В Суперлиге сезона-2023/24 он успел отыграть шесть матчей.

Взято отсюда

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