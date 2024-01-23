Поисковая деятельность обучающихся академии

Существует много направлений гражданско-патриотического воспитания молодежи. И одно из ведущих и значимых направлений принадлежит поисковому движению (комплексу мероприятий по поиску и увековечиванию памяти павших защитников Отечества). В последнее десятилетие произошло возрастание интереса к поиску, так как поисковая деятельность создает все условия для многостороннего развития личности. Долгий путь. Извлекая останки наших солдат, Со слезами смотрели на них. Каждый раз, беря в руки лопату, Ощущали мы трепет на миг. Лишь на время представим их бремя, Что носили они на плечах. От ранений их тело знобило, А при выстрелах звон был в ушах. В это очень нелегкое время Они победили врага. И вот в память пропавших героев Достойно вручили останки родным. И пусть будет Вечная слава Погибшим солдатам Войны. Норова Диана Поисковая деятельность, как направление работы с обучающимися в Алтайской академии гостеприимства началась с 2018 года. За шесть лет удалось сделать многое. Во всех корпусах академии работали передвижные выставки по материалам поискового движения: «История Первой мировой войны», «Свидетельства далекой той войны», «Без срока давности», «Весна 1943. Алтайские лыжники в боях за г. Севск». Обучающиеся принимали активное участие в различных мероприятиях: «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Вахта памяти» – открытие и закрытие, «Передача останков солдат родственникам погибших», «Дневник Блокады», «IX слет Поисковых отрядов Алтайского края». Ребята участвовали в различных конкурсах, так в конкурсе «Будущее Алтая» работа «Алтайский самородок» была отобрана для участия во Всероссийском конкурсе «Шаг в будущее» г. Обнинск. Диплом лауреата и диплом 2 степени в краевом конкурсе «Наша общая Победа» получили Беляев Виталий и Артюхов Дмитрий. Проходили учебу в школе Молодого поисковика – Беляев Виталий, Мухина Ирина, Урецкая Ева. Систематически проходят уроки мужества. Такой результат стал возможным в результате многолетней работы с социальными партнерами – Алтайское региональное отделение Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» и КГАУ «Краевой дворец молодежи». Благодаря длительному сотрудничеству с кандидатом исторических наук – Вейн Дмитрием Константиновичем были организованы уникальные выставки поискового движения, состоялась встреча обучающихся академии с героем России – Волосковым Алексеем Владимировичем. Председатель регионального отделения «Поисковое движения России» Галина Николаевна Буймова предоставила обучающимся академии уникальную возможность серьезно заниматься поисковой работой. По мере накопления опыта работы они могут сами принимать участие в вахтах памяти и вносить свою лепту по различным направлениям данного вида деятельности. Данная работа пробуждает у ребят самые положительные чувства: написание стихотворений, создание фильмов, изучение родословной своей семьи. Все это раскрывает обучающихся совершенно по новому, формирует у них устойчивую жизненную позицию. Благодаря этому они становятся духовно богаче, лучше узнают историю своей страны, края. Начинают понимать окружающую действительность совершенно по другому, более осмысленно.

Взято отсюда.

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