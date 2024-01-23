реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Поисковая деятельность обучающихся академии

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Поисковая деятельность обучающихся академии

Существует много направлений гражданско-патриотического воспитания молодежи. И одно из ведущих и значимых направлений принадлежит поисковому движению (комплексу мероприятий по поиску и увековечиванию памяти павших защитников Отечества). В последнее десятилетие произошло возрастание интереса к поиску, так как поисковая деятельность создает все условия для многостороннего развития личности. Долгий путь. Извлекая останки наших солдат, Со слезами смотрели на них. Каждый раз, беря в руки лопату, Ощущали мы трепет на миг. Лишь на время представим их бремя, Что носили они на плечах. От ранений их тело знобило, А при выстрелах звон был в ушах. В это очень нелегкое время Они победили врага. И вот в память пропавших героев Достойно вручили останки родным. И пусть будет Вечная слава Погибшим солдатам Войны. Норова Диана Поисковая деятельность, как направление работы с обучающимися в Алтайской академии гостеприимства началась с 2018 года. За шесть лет удалось сделать многое. Во всех корпусах академии работали передвижные выставки по материалам поискового движения: «История Первой мировой войны», «Свидетельства далекой той войны», «Без срока давности», «Весна 1943. Алтайские лыжники в боях за г. Севск». Обучающиеся принимали активное участие в различных мероприятиях: «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Вахта памяти» – открытие и закрытие, «Передача останков солдат родственникам погибших», «Дневник Блокады», «IX слет Поисковых отрядов Алтайского края». Ребята участвовали в различных конкурсах, так в конкурсе «Будущее Алтая» работа «Алтайский самородок» была отобрана для участия во Всероссийском конкурсе «Шаг в будущее» г. Обнинск. Диплом лауреата и диплом 2 степени в краевом конкурсе «Наша общая Победа» получили Беляев Виталий и Артюхов Дмитрий. Проходили учебу в школе Молодого поисковика – Беляев Виталий, Мухина Ирина, Урецкая Ева. Систематически проходят уроки мужества. Такой результат стал возможным в результате многолетней работы с социальными партнерами – Алтайское региональное отделение Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» и КГАУ «Краевой дворец молодежи». Благодаря длительному сотрудничеству с кандидатом исторических наук – Вейн Дмитрием Константиновичем были организованы уникальные выставки поискового движения, состоялась встреча обучающихся академии с героем России – Волосковым Алексеем Владимировичем. Председатель регионального отделения «Поисковое движения России» Галина Николаевна Буймова предоставила обучающимся академии уникальную возможность серьезно заниматься поисковой работой. По мере накопления опыта работы они могут сами принимать участие в вахтах памяти и вносить свою лепту по различным направлениям данного вида деятельности. Данная работа пробуждает у ребят самые положительные чувства: написание стихотворений, создание фильмов, изучение родословной своей семьи. Все это раскрывает обучающихся совершенно по новому, формирует у них устойчивую жизненную позицию. Благодаря этому они становятся духовно богаче, лучше узнают историю своей страны, края. Начинают понимать окружающую действительность совершенно по другому, более осмысленно.

Взято отсюда.

свежие новости горном алтае , новости горно алтайска и республики алтай ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

Покатушки в санях, гонка на картах и реки сбитня. Куда сходить и как отметить Татьянин день в Барнауле

23.01.2024

 Новости Барнаул

В Киргизии произошло мощное землетрясение на границе с Китаем

23.01.2024

 Новости Барнаул

Житель Новоалтайска убил сожительницу и месяц прятал ее тело в подполе

23.01.2024

 Новости Барнаул

В Алтайском крае транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконном обороте государственных наград

23.01.2024

 Новости Барнаул

В Воронеже тело 17-летней девушки нашли в сумке возле мусорных баков

23.01.2024

 Новости Барнаул

Отголоски ночного землетрясения в соседнем регионе дошли до Алтайского края

23.01.2024

 Новости Барнаул

Алтайские судебные приставы расскажут как противостоять угрозам коллекторов

23.01.2024

 Новости Барнаул

Алтайский губернатор поручил краевому Минстрою взять на контроль замерзающий Славгород

23.01.2024

 Новости Барнаул

Людмила Мокрецова своей упертостью довела до грани не только себя но и вуз г. Бийска

23.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске