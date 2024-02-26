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Пожар из-за сигареты в алтайском селе унес жизнь мужчины

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Пожар из-за сигареты в алтайском селе унес жизнь мужчины

Огонь, пожар Фото: unsplash.com

По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении. Произошло возгорание матраса, затем огонь перешел на пол

В одном из домов в селе Плотава в Баевском районе при пожаре погиб мужчина, сообщил “Баевский голос” в Telegram-канале.

Трагедия произошла вечером 24 февраля. В одной из комнат загорелся матрац, а затем пол, пишет издание.

Вероятной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при курении, мужчина задохнулся от дыма.

В тот же день два серьезных пожара случилось в Барнауле и Бурле.

Взято отсюда

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