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Пожарный репортер показал, как огонь уничтожил спортивный клуб в Барнауле

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Как выяснилось, на Новороссийской дотла сгорел частный детский спортивный клуб. Площадь пожара составила 180 кв. м, причина еще устанавливается

Вечером 22 февраля в Барнауле произошел крупный пожар в административном здании на улице Новороссийская. Как оказалось, там сгорел спортивный клуб. Фото с места происшествия в группе “Про пожарных и спасателей” опубликовал пожарный репортер Владимир Игнатов.

К прибытию первых пожарных расчетов крыша здания уже горела открытым огнем. Плотная застройка угрожала распространению огня на другие постройки.

На момент пожара внутри никого не было — обошлось без жертв и пострадавших.

Взято отсюда

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