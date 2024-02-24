Как выяснилось, на Новороссийской дотла сгорел частный детский спортивный клуб. Площадь пожара составила 180 кв. м, причина еще устанавливается
Вечером 22 февраля в Барнауле произошел крупный пожар в административном здании на улице Новороссийская. Как оказалось, там сгорел спортивный клуб. Фото с места происшествия в группе “Про пожарных и спасателей” опубликовал пожарный репортер Владимир Игнатов.
К прибытию первых пожарных расчетов крыша здания уже горела открытым огнем. Плотная застройка угрожала распространению огня на другие постройки.
На момент пожара внутри никого не было — обошлось без жертв и пострадавших.
Взято отсюда