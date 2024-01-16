Взрыв. Огонь Фото: pixabay.com

В Сети опубликовали кадры с огненным крушением самолета. На них видно, как начинающее гореть судно стремительно падает прямо на шоссе

В Чили легкомоторный самолет, тушивший пожар, рухнул на трассу. Пролетая над шоссе номер 5 в коммуне Талька он задел опору линии электропередачи и упал на проезжающий грузовик, сообщает KP.ru.

Самолет S2R-T660 Национальной лесной корпорации потерял управление, в результате чего произошла авиакатастрофа. Погиб пилот – гражданин Испании. Предварительно, пострадали четыре человека. Однако в корпорации отмечают, что травмы получили трое людей, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Токио пассажирский самолет столкнулся с воздушным судном береговой охраны при посадке и загорелся. На борту находилось около 400 человек, никто не пострадал.

Взято отсюда